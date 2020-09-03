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توك شو

المالك أم شاغلو الوحدة| من يتحمل مسؤولية مخالفات البناء.. تفاصيل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:20 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال  أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 90% من  مخالفات البناء  في المدن الجديدة لا يوجد بها اشكالية  لأن المخالفات في البدروم او سطح العقار.

وأضاف  احمد السجيني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  من بنى في عواصم المحافظات والمراكز برخصة ويبني أدوار متكررة بالمخالفة للرخصة، تكون المخالفة باسم مالك العقار ومن مصلحته التقدم بالتصالح ".

وتابع:"  لو صاحب العقار هرب او توفي لا نستطيع تعريض شاغلي الوحدات السكنية لـ  عدم الاستفادة من مكتسبات التشريع من تقنين الوحدات وإدخال المرافق ".

واكمل احمد السجيني:"   شاغلي الوحدات السكنية لا مسؤولية جنائية عليهم في مخالفات البناء لان المخالفة ليست باسمهم  ولكنها باسم مالك العقار"، مضيفا:"  المسؤولية القانونية تقع على  مالك العقار المخالف".

ولفت رئيس لجنة الادارة المحلية :"   قانون التصالح لا  علاقة له  بقطع المرافق او الإزالة،  وقانون التصالح في مخالفات البناء يحل مشكلة كبيرة وهو قانون وقتي ".
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