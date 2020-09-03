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محافظ الشرقية: استقبلنا 52 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء.. ومن يتجاهل التصالح سيواجه إزالة فورية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:48 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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عبد الخالق صلاح
شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التصالح فى أراضى الدولة، ومخالفات البناء، غير قابلة للتهاون.

أضاف غراب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أنه بالنسبة لملف التصالح فى أراضى الدولة، فسيتم طرح الأراضى غير القابلة للتصالح فيها فى مزاد علنى باعتبار ذلك من حقوق الشعب المصرى للحفاظ عليه.

وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أوضح محافظ الشرقية، أن توجيهات الرئيس السيسى تشدد على عدم مد فترة التصالح بعد 30 سبتمبر الجارى، وتم استقبال 52 ألف طلب للتصالح داخل المحافظة حتى الآن وقد قاموا بتسديد رسومهم المقررة، والمحافظة فى طريقها الآن للبت فى الطلبات".

وشدد محافظ الشرقية قائلا: "اللى مش هيتصالح هيواجه إزالة فورية له بعد قطع المرافق عنه، وهناك تسهيلات فى السداد لمدة 3 سنوات".
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