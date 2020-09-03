ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة





و أضاف، ان حركة الصادر من البضائع العامة 25647 طن تشمل : 12620 طن فوسفات و 4080 طن مولاس و 7477 طن يوريا و 1470 طن اسمنت .





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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24431 طن تشمل : 360 طن خشب زان و 3336 طن حديد لفات و 9260 طن خردة و 11475 طن قمح .بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 414 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( رمان و عنب و فراولة و مانجو ) و خضروات ( بطاطس و بطاطا و سبانخ مجمدة و ملوخية و خرشوف و فلفل ) و حاصلات زراعية ( بصل و ثوم و زيتون ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية و الامارات و انجلترا و هولندا و المانيا و امريكا و ايطاليا .





بينما أوضح البيان ، ان عدد الحاويات الوارد 395 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2485 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86875 طنا .





وأختتم البيان أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8031 طنا كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1343 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3862 شاحنة منها 604 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29836 من البضائع العامة .