ألمانيا ضد إسبانيا.. التشكيل الرسمي للمنتخبين قبل موقعة الليلة بدوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الإسباني، اليوم، الخميس، على ملعب مرسيدس بينز أرينا لمدينة شتوتجارت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة الجديدة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.
تشكيل إسبانيا:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، باو توريس، خوسيه جايا.
خط الوسط: فابيان رويز، سيرجيو بوسكيتس، تياجو ألكانترا.
خط الهجوم: خيسوس نافاس، رودريجو، فيران توريس.
وجاء تشكيل ألمانيا كالاتي:
حراسة المرمى: كيفن تراب.
خط الدفاع: تيلو كيرير، نيكلاس سولي، أنطوينو روديجر، روبن جوسينس.
خط الوسط: إمري تشان، توني كروس، إلكاي جوندوجان، جوليان داركسلار، لوري ساني.
المهاجم: تيمو فيرنر.