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رياضة

ألمانيا ضد إسبانيا.. التشكيل الرسمي للمنتخبين قبل موقعة الليلة بدوري الأمم الأوروبية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الإسباني، اليوم، الخميس، على ملعب مرسيدس بينز أرينا لمدينة شتوتجارت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة الجديدة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل إسبانيا:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، باو توريس، خوسيه جايا.

خط الوسط: فابيان رويز، سيرجيو بوسكيتس، تياجو ألكانترا.

خط الهجوم: خيسوس نافاس، رودريجو، فيران توريس.

وجاء تشكيل ألمانيا كالاتي:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: تيلو كيرير، نيكلاس سولي، أنطوينو روديجر، روبن جوسينس.

خط الوسط: إمري تشان، توني كروس، إلكاي جوندوجان، جوليان داركسلار، لوري ساني.

المهاجم: تيمو فيرنر.
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