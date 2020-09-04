غدا... اليوم الإلكتروني المفتوح لطلبة الدراسات العليا ببنات عين شمس

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وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة رقية شلبي عميد كليه البنات جامعه عين شمس والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والسادة رؤساء الاقسام وعدد من الأساتذة.

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الجدير بالذكر أقر اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس المنعقدة بتقنية الفيدو كونفرنس إعتماد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة والتى راعت إختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية.

قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".



