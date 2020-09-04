AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا... اليوم الإلكتروني المفتوح لطلبة الدراسات العليا ببنات عين شمس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية البنات جامعة عين شمس لقاء إلكترونيا عن بعد للإجابة على استفسارات الطلاب المصريين والوافدين الراغبين فى التقديم للدراسات العليا وذلك يوم  السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

اقرأ أيضا:

وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة رقية شلبي عميد كليه البنات جامعه عين شمس والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والسادة رؤساء الاقسام وعدد من الأساتذة.

اقرأ أيضا :

الجدير بالذكر أقر اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب  بجامعة عين شمس المنعقدة بتقنية الفيدو كونفرنس إعتماد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة والتى راعت إختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية.

قالت  الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات  جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".

وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الإنترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة إلى دورات تدربية لأساتذة الجامعة للحصول إلي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بكلية البنات

عميد تربية عين شمس: الاعتماد على التعليم الهجين فرض عين في مرحلة ما بعد كورونا

من أجندة جامعة عين شمس..عميد تربية :85% نسبة نجاح طلاب فرق النقل.. كلية الزراعة: الاعتماد على التعليم الهجين خلال العام الدراسي الجديد.. صيدلة تبدأ امتحانات الفرق النهائية

عميد تربية عين شمس: يوضح سير العملية التعليمية بالعام الجديد 2020/2021

عميدة كلية البنات عين شمس تكشف عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2021.. اليوم

عميد بنات عين شمس: الاعتماد على التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

بيع اللاعب خَيار مطروح.. اتجاه فى الأهلي لتجميد كهربا .. تفاصيل

تزوج وعمره 103 سنوات| وفاة أحمد عابدين أكبر معمر في سوهاج عن 113 عامًا

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

الأوضاع مستقرة.. الكاف: لا نية لتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا

مصادر أمريكية: استعدادات لتوزيع لقاح كورونا أوائل نوفمبر

الزمالك:لن نتعاقد مع كهربا لو رحل عن الأهلي ونريده أن يدفع الغرامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه