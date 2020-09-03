أحمد فلوكس ينفى شائعات ارتباطه مرة أخرى : شغلي ومستقبلي أهم

نفى الفنان احمد فلوكس ما يتردد من شائعات حول عودته لطليقته ام ابنه مرة أخرى او شائعة زواجه من إحدى الاعلاميات اللبنانيات.





وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا "إن شاء الله لما اتجوز اكيد هعلن لان الجواز إشهار.. حاليا انا متجوز شغلي ومستقبلي".









وانتشرت مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة.











