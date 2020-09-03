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فن

أحمد فلوكس ينفى شائعات ارتباطه مرة أخرى : شغلي ومستقبلي أهم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:32 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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مصطفى كرم
نفى الفنان احمد فلوكس ما يتردد من شائعات حول عودته لطليقته ام ابنه مرة أخرى او شائعة زواجه من إحدى الاعلاميات اللبنانيات. 

وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا "إن شاء الله لما اتجوز اكيد هعلن لان الجواز إشهار.. حاليا انا متجوز شغلي ومستقبلي". 


وانتشرت مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة. 



والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت أحمد فلوكس الذي لم ينفي او يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة علي الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر انستجرام
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