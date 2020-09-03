أحمد فلوكس ينفى شائعات ارتباطه مرة أخرى : شغلي ومستقبلي أهم

نفى الفنان احمد فلوكس ما يتردد من شائعات حول عودته لطليقته ام ابنه مرة أخرى او شائعة زواجه من إحدى الاعلاميات اللبنانيات.
وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا "إن شاء الله لما اتجوز اكيد هعلن لان الجواز إشهار.. حاليا انا متجوز شغلي ومستقبلي".
وانتشرت مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة.
والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت أحمد فلوكس الذي لم ينفي او يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة علي الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر انستجرام