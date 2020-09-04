كيف تعود الدراسة في المدارس مع استمرار كورونا .. منظمة الصحة تجيب

كشفت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، المعايير الواجب إتباعها عند عودة الدراسة في ظل أزمة فيروس كورونا.





وقالت خلال حوارها ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، إن هناك بعض المعايير الواجب اتباعها عند عودة الدراسة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتة إلى أهمية أن يكون عدد الطلاب في الفصول معقول.





ونوهت إلى أن المعايير تتضمن تطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة متر بين الطالب والآخر، مشيرة إلى أهمية تواجد طبيب أو ممرض وممرضة في المدرسة.





وأكدت أهمية الوعي بين المدرسين والتلاميذ والأهالي، متابعة:"يجب أن يكون هناك اتفاق ودرجة من الوعي كبيرة بين التلاميذ والأساتذة ومناقشة الأمر معهم والإجراءات الواجب اتباعها".