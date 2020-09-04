ترامب يواجه انتقادات عارمة لدعوته للتصويت مرتين في الانتخابات

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة انتقادات عارمة بسبب دعوته الناخبين للإدلاء بأصواتهم مرتين عبر البريد وفي مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تشكيكه بآلية الاقتراع عبر البريد التي يدعو لها الحزب الديمقراطي.





وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "من أجل أن تتأكدوا من أن أصواتكم مؤثرة ويجري احتسابها، عليكم أن تسجلوا بطاقاتكم الانتخابية وترسلوها عبر البريد في أقرب وقت ممكن. وفي يوم الانتخابات أو في عملية التصويت المبكرة، اذهبوا إلى لجان الاقتراع التابعة لكم لتروا ما إذا كان تصويتكم عبر البريد قد احتسب من عدمه".





وتعليقًا على نظام التصويت المتّبع في ولاية كارولاينا الشمالية، قال ترامب "دعوهم يرسلوا أصواتهم عبر البريد ودعوهم يصوّتوا حضوريًا".





وأضاف: "إذا كان نظامهم جيّدًا كما يقولون فهم لن يتمكّنوا من التصويت (مرّتين)".





وكان ترامب قد أشار إلى أنّ إدلاء الناخبين بأصواتهم عبر البريد، وهي طريقة يتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة كوفيد-19، قد يؤدي إلى عملية تزوير واسعة النطاق.



