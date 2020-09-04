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أخبار العالم

لأول مرة.. قاضيات يؤدين اليمين القانونية في الكويت

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أدّت ثماني كويتيات الخميس اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليصبحن أول قاضيات في تاريخ الكويت.

وتم تعيين القاضيات ضمن دفعة تتكون من 54 قاضيا وقاضية، في إطار المساعي لـ"تكويت" القضاء، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن "تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة".

وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة.

ولفتت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية لولوة الملا إلى أن تعيين المرأة في سلك القضاء "هو مطلب رفعته الجمعية النسائية في الكويت منذ سنوات طويلة".
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