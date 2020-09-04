نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وكتب أحمد شوبير:"مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم صعبة جدا دجلة شكل تاني بعد عودة الدورى والأهلي يعاني من الإصابات والإيقافات أتوقعها مثيرة".
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وكان الإعلامى أحمد شوبير، قد وجه رسالة دعم إلى خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى أعلن مؤخرًا إصابته بفيروس كورونا.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: "ألف مليون سلامه عليك ياوزير خارجية الاهلي وربنا يطمنا عليك".
مباراة الاهلي ووادي دجله اليوم صعبه جدا دجله شكل تاني بعد عودة الدورى والاهلي يعاني من الاصابات والايقافات اتوقعها مثيره— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 4, 2020