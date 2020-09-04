أحمد شوبير: مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم صعبة جدا

نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".





وكتب أحمد شوبير :"مباراة الأهلي ووادي اليوم صعبة جدا دجلة شكل تاني بعد عودة الدورى والأهلي يعاني من الإصابات والإيقافات أتوقعها مثيرة". دجلةدجلة





اقرأ أيضًا:





وكان الإعلامى أحمد شوبير، قد وجه رسالة دعم إلى خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى أعلن مؤخرًا إصابته بفيروس كورونا.





وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: "ألف مليون سلامه عليك ياوزير خارجية الاهلي وربنا يطمنا عليك".