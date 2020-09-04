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رياضة

أحمد شوبير: مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم صعبة جدا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب أحمد شوبير:"مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم صعبة جدا دجلة شكل تاني بعد عودة الدورى والأهلي يعاني من الإصابات والإيقافات أتوقعها مثيرة".

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وكان الإعلامى أحمد شوبير، قد وجه رسالة دعم إلى خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى أعلن مؤخرًا إصابته بفيروس كورونا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: "ألف مليون سلامه عليك ياوزير خارجية الاهلي وربنا يطمنا عليك".
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