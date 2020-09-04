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مرأة

اكتشف علاقة السكر بالشيخوخة المبكرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
اكتشف علاقة السكر
اكتشف علاقة السكر بالشيخوخة المبكرة
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اسماء محمد
يعد الحفاظ على المظهر الشبابى من أكثر الأمور التى لا تشغل النساء فقط بل الرجال ايضا وهذا لا يتوقف فقط على الاهتمام الخارجى بالبشرة بل يجب الاهتمام بالمشكلات الصحية العديدة التى تحدث داخل الجسم خاصة التى تؤثر على البشرة وفى مقدمتها مستوى السكر والأنسولين .

ذكر موقع "brightside" يزيد الأنسولين من مستويات الجلوكوز في الدم ، وكلما خرج عن السيطرة ، تظهر علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد. يؤدي ارتفاع نسبة السكر إلى ظهور التجاعيد وكذلك ترهل الجلد.
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بسبب زيادة الجلوكوز ، فإن العملية المسماه glycation (ارتباط جزيئات السكر والبروتينات) تعمل بشكل أسرع مما ينبغي في عمر معين مما يؤدي إلى تدمير الكولاجين والإيلاستين. ثم يصبح الجلد المرن هشًا وجافًا.

كيف تحمي البشرة من زيادة السكر؟
استشر الطبيب لمعرفة حقيقة مستوى السكر في جسمك وبعد ذلك يمكنك البدء في معالجة المشكلة.

مستحضرات التجميل: تحفز الكريمات والأمصال المحتوية على الريتينويد (فيتامين أ ومشتقاته) على إنتاج الكولاجين، يجب أن تحتوي منتجات التجميل هذه على فيتامينات C و E والشاي الأخضر حيث تعمل جميعها كمضادات للأكسدة.

استخدم واقي الشمس يوميًا حتى في فصل الشتاء حيث تدمر أشعة الشمس ألياف الإيلاستين وتساهم في الشيخوخة السريعة.

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