صحف الإمارات اليوم.. مسبار الأمل يستعد للمرحلة الثالثة من مهمته.. مرتزقة تركيا شحن متواصل إلى ليبيا.. وملفات الصحة العالمية مفتوحة أمام فريق تقييم الاستجابة

-ترامب يدعو أنصاره للإدلاء بأصواتهم مرتين

-عبدالله بن زايد: ضرورة التعاون الدولي لاحتواء تداعيات «كورونا»

-مسبار الأمل يستعد للمرحلة الثالثة لعمليات توجيه المسار للمريخ

-الصين تخلو من إصابات كورونا المحليّة

-الناتو يجمع اليونان وتركيا للاتفاق على آلية لمنع الصدام





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء، على أهم الموضوعات في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما ركزت على جائحة فيروس كورونا وانتهاكات تركيا في ليبيا.





محليًا، شاركت الإمارات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين «G20» الذي عقد أمس الأول برئاسة المملكة العربية السعودية.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أن مجموعة العشرين تمثل منصة مهمة للتأكيد على أهمية تضافر الجهود العالمية من أجل احتواء تداعيات جائحة كورونا، ومعالجة آثارها على مختلف الأصعدة. وتعزيز التعاون الدولي بشأن التدابير الإدارية المتخذة عبر الحدود.





وأضاف أن دولة الإمارات اتخذت أسوة بغيرها من دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهة واحتواء جائحة «كوفيد- 19».





ومن صحيفة "الخليج"، يستعد "مسبار الأمل" للمرحلة الثالثة من عمليات توجيه مساره إلى المريخ، بعد الانتهاء، أمس الخميس، من اختبارات ما بعد 45 يومًا على إطلاقه، حيث قطع مسافة 126.6 مليون كلم بسرعته الحالية البالغة 112200 كلم/ الساعة، على أن يعمل على خفض سرعته ذاتيًا إلى 18 ألفًا في الساعة، وفق نظام تحكم ذكي، في فبراير 2021، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس اتحاد دولة الإمارات، تمهيدًا لدخوله مدار المريخ بعد 158 يومًا.





وفي الشأن العربي، سلطت صحيفة "البيان" الضوء على الملف الليبي، وقالت إنه برغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، إلا أن تدخلات تركيا وإرسالها المرتزقة والسلاح إلى هذا البلد لا تتوقف.





وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، بالأرقام والوقائع استمرار الانتهاكات التركية للقرارات الأممية، وقال، أمس، إن دفعة جديدة من مئات المرتزقة توجد حاليًا بمعسكرات تدريب في تركيا، بانتظار الضوء الأخضر، ليتم نقل عناصرها إلى ليبيا «في حال انهيار وقف إطلاق النار ومساعي التهدئة هناك»، موضحًا أن المرتزقة ليسوا فقط من السوريين، بل أيضًا من جنسيات أخرى.





عالميا، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الفريق المكلف بتقييم الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، أكد أمس، أنه يتمتع بحق الوصول الكامل إلى سجلات منظمة الصحة العالمية التي قادت هذه الاستجابة وتعرضت جراء ذلك لانتقادات شديدة.





وتعهد «الفريق المستقل المعني بالتأهب للجائحة والاستجابة لها» بطرح أسئلة صعبة على منظمة الصحة العالمية التي اتُهمت بأن رد فعلها كان بطيئًا تجاه تفشي «كوفيد-19» في الصين في بداياته.





ومن صحيفة "البيان"، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عاصفة من ردود الفعل المستنكرة والغاضبة بسبب دعوته أنصاره للإدلاء بأصواتهم مرتين في الانتخابات الرئاسية التي يطمح خلالها للفوز بولاية ثانية.





وإذا كان الملياردير المثير للجدل يلقي منذ أشهر ظلالًا من الشك على حسن سير الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من نوفمبر، إلّا أنّه زاد من حالة الإرباك هذه بقوله أول أمس الأربعاء تعليقًا على نظام التصويت المتبع في ولاية كارولاينا الشمالية المتأرجحة، "دعوهم يرسلوا أصواتهم (عبر البريد) ودعوهم يصوّتوا حضوريًا".





وأضاف "إذا كان نظامهم جيّدًا كما يقولون فهم لن يتمكّنوا من التصويت مرتين".





ومن الصحيفة ذاتها، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثالث من سبتمبر، ارتفاعا من 11 في اليوم السابق.





وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، ليصبح هذا اليوم التاسع عشر على التوالي بدون إصابات محلية.





أما صحيفة "الاتحاد"، فذكرت أن أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أعلن أمس اتفاق اليونان وتركيا على إجراء محادثات تقنية لتفادي أي نزاع عسكري عارض في منطقة شرق المتوسط.