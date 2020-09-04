الدوري المصري.. الإسماعيلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب المقاصة





ويسعى الإسماعيلي لمصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3 - 1، في الجولة الماضية.





في المقابل يطمح مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال في انتزاع الثلاث نقاط مع الدراويش، للهروب من شبح الهبوط.





ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المقاصة صاحب المركز الـ 14.





ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الأهلي مع وادي دجلة، في تمام الثامنة مساء.









يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره مصر المقاصة اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري المصري.