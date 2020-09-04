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أخبار البلد

الفريق اللبناني الاستعراضي يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم لكرة اليد.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، الفريق اللبناني الاستعراضي، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد وتقديم عدة فقرات فنية بحفل القرعة ، والتي سوف تقام غد تحت سفح الاهرامات بالجيزة ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .

قام أعضاء مكتب هيئه تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود ابراهيم وسامح عبد الباسط بالاشراف علي إنهاء اجراءات وصول الفريق الذي يضم 17 راكبا علي طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت.

ومن المنتظر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات القادمة، ضيوف مصر المشاركة بالبطولة التي تحت تقام تحت رئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. 

تستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 ، وكانت النسخة الماضية من البطوله اقيمت فى بلدين ، بينما تنظم القادمة فى ٣ دول مما يضع البلاد فى تحد جديد ، وتقام البطولة تحت رئاسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون ١٨ وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد .
الفريق اللبناني الاستعراضي يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم لكرة اليد.. صور
الفريق اللبناني الاستعراضي يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم لكرة اليد.. صور
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