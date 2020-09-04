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ديني

100 مسجد جديد فى جنوب سيناء.. فودة يشيد بجهود الأوقاف في إعمار بيوت الله

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:58 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات المحافظة الدعوية والتنفيذية والشعبية.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله حيث تم بناء أكثر من مائة مسجد بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن اليوم عرس كبير في محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح سبعة مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معماري فريد.

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف.

جاء ذلك،  خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمحافظ جنوب سيناء بديوان عام محافظة جنوب سيناء، وأشاد الأخير، بعظمة هذا المشروع، الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.

جدير بالذكر أنه تم توزيع ٤١٥ طن لحوم حتى الآن منها ستة أطنان لحوم تم توزيعها بمحافظة جنوب سيناء.

100 مسجد جديد فى جنوب سيناء.. فودة يشيد بجهود الأوقاف في إعمار بيوت الله
100 مسجد جديد فى جنوب سيناء.. فودة يشيد بجهود الأوقاف في إعمار بيوت الله
100 مسجد جديد فى جنوب سيناء.. فودة يشيد بجهود الأوقاف في إعمار بيوت الله
100 مسجد جديد فى جنوب سيناء.. فودة يشيد بجهود الأوقاف في إعمار بيوت الله
100 مسجد جديد فى جنوب سيناء.. فودة يشيد بجهود الأوقاف في إعمار بيوت الله
100 مسجد جديد فى جنوب سيناء.. فودة يشيد بجهود الأوقاف في إعمار بيوت الله
100 مسجد جديد فى جنوب سيناء.. فودة يشيد بجهود الأوقاف في إعمار بيوت الله
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