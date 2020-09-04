د. كمال الدسوقي يكتب: الحرية





الحرية هى امكانيه اتخاذ قرار أو خيار من عدة قرارات اوخيارت دون قيد أو شرط، والحريه حق مكفول لبنى البشر على السواء بدايه من اختيار الأكل والشرب واللبس كأبسط الاشياء التى يحتاجها الانسان الى حريه الفكر والابداع واختيار نمط الحياة التى يفضل ان يعيش عليها الفرد .

واهميه الحريه للانسان عظيمه جدا فى الابداع والانتاج والتنميه والتنوع فى التخصصات المختلفه حسب حاجه ونوعيه الحياة فى كل مجتمع وهكذا يتم عمارة وتنميه الارض، وأهم مايميز الإنسانيه عن باقى المخلوقات على الارض هو العقل والذى يعتبر مركز الابداع ومركز تراكم الخبرات التى بدون حريه أو بحريه مقيدة او شكليه قد تكون شبه عقيمة.

من هنا كانت العقوبات والجزاءات لأنها تكون مقيدة للحريه لأى شخص يتجاوز حدود حريه الاخرين ومن هنا جاءت مثلا عقوبه السجن

ومن هذا نستخلص ان الحريه بكل اشكالها عامل مهم واساسى لحيويه اى مجتمع ، لكن يجب أن نتنبه جيدا ان الفرق بين الحريه والفوضى كبير جدا وعادة فى المجتمعات المتقدمه تتقلص حريه الفرد امام حريه المجتمع اذ يتنازل الفرد عن أمور كثيرة قد تبدو من وجهه نظرة تحديد لمجال الحريه تبعه .

مثلا التحدث بصوت عالى فى مكان هادىء أو مستشفى اذا لايسمح لك بهذا وتتنازل عن هذة العادة لصالح المجتمع الى قوانين كثيرة تحدد المجال العام للحريه ومن هنا يأتى النظام .

لكنى قصدت من كتابه هذا المقال القاء الضوء على اهميه الحريه للمجتمع والفرد لأن حتى فى المجتماعات المتقدمه الحريه لها شروط قاسيه فى حق الفرد على حساب حق المجتمع .