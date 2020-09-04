د. كمال الدسوقي يكتب: الحرية

الحرية هى امكانيه اتخاذ قرار أو خيار من عدة قرارات اوخيارت دون قيد أو شرط، والحريه حق مكفول لبنى البشر على السواء بدايه من اختيار الأكل والشرب واللبس كأبسط الاشياء التى يحتاجها الانسان الى حريه الفكر والابداع واختيار نمط الحياة التى يفضل ان يعيش عليها الفرد .
واهميه الحريه للانسان عظيمه جدا فى الابداع والانتاج والتنميه والتنوع فى التخصصات المختلفه حسب حاجه ونوعيه الحياة فى كل مجتمع وهكذا يتم عمارة وتنميه الارض، وأهم مايميز الإنسانيه عن باقى المخلوقات على الارض هو العقل والذى يعتبر مركز الابداع ومركز تراكم الخبرات التى بدون حريه أو بحريه مقيدة او شكليه قد تكون شبه عقيمة.
من هنا كانت العقوبات والجزاءات لأنها تكون مقيدة للحريه لأى شخص يتجاوز حدود حريه الاخرين ومن هنا جاءت مثلا عقوبه السجن
ومن هذا نستخلص ان الحريه بكل اشكالها عامل مهم واساسى لحيويه اى مجتمع ، لكن يجب أن نتنبه جيدا ان الفرق بين الحريه والفوضى كبير جدا وعادة فى المجتمعات المتقدمه تتقلص حريه الفرد امام حريه المجتمع اذ يتنازل الفرد عن أمور كثيرة قد تبدو من وجهه نظرة تحديد لمجال الحريه تبعه .
مثلا التحدث بصوت عالى فى مكان هادىء أو مستشفى اذا لايسمح لك بهذا وتتنازل عن هذة العادة لصالح المجتمع الى قوانين كثيرة تحدد المجال العام للحريه ومن هنا يأتى النظام .
لكنى قصدت من كتابه هذا المقال القاء الضوء على اهميه الحريه للمجتمع والفرد لأن حتى فى المجتماعات المتقدمه الحريه لها شروط قاسيه فى حق الفرد على حساب حق المجتمع .
اما فى المجتعات الاقل تقدما تجد الحريه التى تصل الى حد الفوضى، لذا ننوه ونوجه ان حريه الفكر والابداع يجب ان يطلق لها العنان لانها ستأتى بافكار وحلول خارج الصندوق.. اما مايسمى بالحريه المطلقه فهذا قد يكون خراب كبير.. دعونا نتمسك بكامل حقوقنا ونشارك فى اتخاذ القرارت التى تفيد وتبنى ولاتضر.. وتحيا مصر.