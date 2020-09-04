AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لافروف: ألمانيا لم تسلم حتى الآن أي معلومات عن تسمم نافالني

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:09 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو لم تحصل حتى الآن من ألمانيا على معلومات محددة بشأن تسمم المعارض أليكسي نافالني.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف إن موسكو ليس لديها ما تخفيه بشأن تسميم نافالني، مضيفا أنه بمجرد أن شعر أليكسي بوعكة على متن الطائرة، تم اتخاذ تدابير فورية من هبوط اضطراري للطائرة وكانت سيارة إسعاف تنتظره في المطار، والتي نقلته على الفور إلى المستشفى وهناك تم وضع له جهاز تنفس صناعي على الفور".

وكان الكرملين قال في وقت سابق إن بيلاروس سلمت أجهزة الأمن الروسية، معلومات استخباراتية تتعلق بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، ذكر الكرملين أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال إنها تؤكد فبركة قضية تسميم نافالني.

وأبدى الكرملين رغبته في التواصل مع ألمانيا بشأن حالة المعارض أليكسي نافالني.

يأتي ذلك بعد أن قالت برلين إن المعارض الروسي تم تسميمه بغاز مسمم، والتي أكدت موسكو أن الأمر لا أساس لها من الصحة.

وذكر مجلس الوزراء الألماني أن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني تسمم بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.

فميا نفى الكرملين الأمر، مؤكدا أن الجانب الروسي لا يزال ينتظر ردا من ألمانيا على طلب مكتب المدعي العام لروسيا، بشأن وضع نافالني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلق على حادث تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

بعد اتهامه بتسميمه .. الكرملين يكشف حقيقة تدخل بوتين لنقل أشرس معارضيه إلى ألمانيا

ميركل تطالب روسيا بالتحقيق في تسميم المعارض أليكسي نافالني

لمعرفة المسئول عن تسمم المعارض نافالني.. ألمانيا تستدعي السفير الروسي

الكرملين: لا مبرر لاتهام روسيا في قضية المعارض نافالني ومستعدون للحوار المناسب

ترشيحاتنا

بعد تصريحات حفيده الأخيرة.. كمال الشناوي يتصدر ترند جوجل

زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020

زلزال بقوة 3.4 ريختر في الإمارات.. تفاصيل

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

بفستان أسود أنيق.. فيفى عبده تنشر صورة من الساحل الشمالي

مخالفات البناء وغرامات الكهرباء الأبرز..الحكومة تنفي 12 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف

AdvertisementS

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى

زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

سافر 54 دولة وقتله مسجل خطر.. القصة الكاملة لجريمة الدكتور وزوج الخادمة فى روض الفرج

كيلو الفراخ بـ 14 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد صورتها بالمايوه .. الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز

تحرك جديد من إثيوبيا بعد تجميد مساعدات أمريكية بسبب سد النهضة

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الحكومة: لا صحة لمد فترة التصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت وشعر كيرلي.. ريهام أيمن تجذب الأنظار بإطلالة صيفية

توب كب .. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نادين الراسي