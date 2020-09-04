لافروف: ألمانيا لم تسلم حتى الآن أي معلومات عن تسمم نافالني

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو لم تحصل حتى الآن من ألمانيا على معلومات محددة بشأن تسمم المعارض أليكسي نافالني.





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف إن موسكو ليس لديها ما تخفيه بشأن تسميم نافالني، مضيفا أنه بمجرد أن شعر أليكسي بوعكة على متن الطائرة، تم اتخاذ تدابير فورية من هبوط اضطراري للطائرة وكانت سيارة إسعاف تنتظره في المطار، والتي نقلته على الفور إلى المستشفى وهناك تم وضع له جهاز تنفس صناعي على الفور".



وكان الكرملين قال في وقت سابق إن بيلاروس سلمت أجهزة الأمن الروسية، معلومات استخباراتية تتعلق بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، ذكر الكرملين أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال إنها تؤكد فبركة قضية تسميم نافالني.





وأبدى الكرملين رغبته في التواصل مع ألمانيا بشأن حالة المعارض أليكسي نافالني.





يأتي ذلك بعد أن قالت برلين إن المعارض الروسي تم تسميمه بغاز مسمم، والتي أكدت موسكو أن الأمر لا أساس لها من الصحة.





وذكر مجلس الوزراء الألماني أن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني تسمم بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.



