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محافظات

ظهور بؤرة للجلد العقدي بواحة الداخلة في الوادي الجديد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:52 م
ظهور بؤرة للجلد العقدي
ظهور بؤرة للجلد العقدي بواحة الداخلة في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الطب البيطري  الوادي الجديد، اليوم الجمعة، ظهور بؤرة إصابة بمرض الجلد العقدي في قرية القصر بمركز الداخلة. 

وأكد الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، استمرار التحصينات ضد المرض على مستوى مراكز المحافظة الخمسة خاصة في مركزي الفرافرة والداخلة.

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وأضاف أن المديرية قررت إغلاق سوق الكفاح بالفرافرة، وإخطار جميع الجهات المعنية الأمن-الوحدات المحلية-الصحة – الزراعة، وجاري رش الحيوانات والحظائر، خاصة وأن الناموس هو الناقل للمرض الذي تعاني منه الماشية هذه الأيام.

وفي ذات السياق أعلنت مديرية الطب البيطرى ، عن استمرار التحصينات ضد مرض الجلد العقدى على مستوى مراكز المحافظة الخمسة خاصة فى مركزى الفرافرة والداخلة.

وأضاف أن ذلك جاء بعد أن تم  رصد بؤرة إصابة بمرض الجلد العقدى فى قرية القصر بمركز الداخلة وتمت أعمال التحصينات والإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى بين الحيوانات.

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