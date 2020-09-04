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رياضة

بقرار من «الفار» .. مصر المقاصة يحرز هدف التعادل أمام الإسماعيلي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أحرز باولون فوافي نجم فريق مصر المقاصة، هدف التعادل أمام الإسماعيلي في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري بعد العودة إلى الفار ليتأكد من شبهة التسلل في اللعبة.

وكان عبدالرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي أحرز هدف الفريق الأول أمام مصر المقاصة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة حيث جاء الهدف من تسديدة صاروخية لـ نجم الاسماعيلي.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين.

يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.

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