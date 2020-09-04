بقرار من «الفار» .. مصر المقاصة يحرز هدف التعادل أمام الإسماعيلي

أحرز باولون فوافي نجم فريق مصر المقاصة، هدف التعادل أمام الإسماعيلي في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري بعد العودة إلى الفار ليتأكد من شبهة التسلل في اللعبة.
وكان عبدالرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي أحرز هدف الفريق الأول أمام مصر المقاصة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة حيث جاء الهدف من تسديدة صاروخية لـ نجم الاسماعيلي.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم
الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.