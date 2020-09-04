الكشف على ١٢٨٧ حالة خلال قافلة طبية لصحة قنا بقرية أبنود

نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية بقرية أبنود التابعة لمركز قنا يومىّ ٢ و ٣ سبتمبر الجارى، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن القافلة ضمت عدة عيادات متنقلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ١٢٨٧ حالة بواقع" ٣٥٢ أطفال- ٢٩٠ عظام- ٢٧٣ باطنة- ٢٦٠ جلدية- ٦٣ تنظيم أسرة - ٤٩ نساء".

وأضاف محافظ قنا، أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لـ ٥٨ حالة وعمل سونار لـ ٦ حالات.

وأكد الداودى، أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانًا، كما يقوم أعضاء الحملة بعمل التقارير اللازمة للعلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة وتشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرها ١١٨ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

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