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أخبار البلد

الإخوان الإرهابية تدعو المكاتب الإدارية لاحتواء الشباب عقب رفضهم تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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أصدرت جماعة الإخوان بيانا تناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية باحتواء شباب الجماعة، بعد انتشار الأقاويل حول رفضهم التأمين لتعيين إبراهيم منير مرشدا للجماعة.



وأضاف البيان: وفي هذه الأوقات الدقيقة إذ نهيب بالمكاتب الإدارية والشعب على مستوى الجمهوري بإحتواء الشباب المكافح المتحمس لقضية الأمة وإيصال الصورة كاملة بشأن الظروف التى صاحبت اختيار السيد إبراهيم منير ليكون قائما بأعمال المرشد، وهى المسئولية الصعبة التى رفض الكثيرون توليها فى هذا التوقيت الحرج".

وواصل:"وبناء عليه فاننا نهيب بكافة الشباب على مستوي الجمهورية بالالتزام المطلق والطاعة الواجبة وعدم الالتفاف حول الصف ومحاول التوحد ضد ما نتعرض له من أزمات وابتلاءات والله ولي التوفيق.

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