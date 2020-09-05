AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التجارة السعودية تشهر بمواطن ومقيم تورطا بجريمة التستر والمتاجرة في التمور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
Advertisements
وكالات
شهرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور بأسواق بريدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمنًا غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

اقرأ أيضا:

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة قد نشرت خلال الأشهر الماضية ثمانية أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم إثر تنفيذها جولات تفتيشية استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور في مدن ومحافظات المنطقة، حيث تمت إحالة المتورطين للجهات القضائية ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمخالفته نظام التستر.. حكم بمنع مصري من دخول السعودية

أخبار السعودية اليوم.. منع مصري من دخول المملكة لهذا السبب.. تقنية جديدة في مكة لقتل كورونا قبل الحج.. وملاحقة جنرال ووزير سابق هارب

السعودية تنفذ 2000 جولة للرقابة على ترشيد استهلاك المياه

اقتصادية النواب توافق على اتفاقية شراكة لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية

السعودية تقرر محاربة التستر التجاري بأدلة جنائية وإلكترونية

السعودية تكشر عن أنيابها.. مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر

ترشيحاتنا

حكم المسح على الشراب المقطوع.. الأزهر يجيب.. فيديو

حافلة فريق الإسماعيلي تصل الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة

الظهور الأول.. شقيقة نانسي عجرم تلفت الأنظار إليها على السوشيال ميديا

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

بسبب "قفا".. قصف الجبهات مستمر بين مرتضى منصور وسيد عبد الحفيظ

رضا عبد العال عن إلغاء هدف دجلة: الحكام بتلعب مع الأهلي.. وهيخسر إفريقيًا بسبب الظلم ده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات بلا شرطة.. كورونا يضرب صفوف الضباط في بريطانيا | صور

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف