موسى مصطفى موسى: ترشيح الرئيس السيسي لجائزة نوبل للسلام انعكاسا لرؤاه ومجهوداته

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن ترشيح برلمانات شمال إفريقيا، الرئيس عبدالفتاح السيسى ، لنيل جائزة نوبل للسلام؛ جاء بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة.





وأشار رئيس حزب الغد إلى أن الرئيس السيسي رجل السلام الأول في المنطقة.





واكد موسى مصطفى موسى، في تصريحات خاصة له، أن الرئيس السيسي دائما يسعى للسلام الفلسطيني الإسرائيلي ، وكذلك حل القضية الليبية ، واستقرار السودان ، وأغلب الدول العربية والإفريقية ، فهو يحمل على عاتقه تحقيق السلام في أغلب دول العالم ؛ لذا فإن ترشحه لجائزة نوبل للسلام؛ انعكاسا لمجهوداته ورؤاه وخططه واستراتيجياته في تحقيق الأمن والسلم والسلام العالمي.



