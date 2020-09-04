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مرأة

أوف شولدر.. يسرا تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:00 م
يسرا
يسرا
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نهى هجرس
شاركت الفنانة يسرا، متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت بها يسرا، بفستان جذاب باللون الأبيض، ومطعم بنقشات ناعمة وجذابة باللون الأسود، كما يتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز عن جمالها وأناقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا في المكياج على اللون البني الناعم للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي الجذابة التى تتماشى مع ظهورها.
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