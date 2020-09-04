جملة واحدة غيرت حياة إبراهيم "طالب الفريسكا".. تعرف عليها

قال إبراهيم عبدالناصر، الطالب بائع الفريسكا، إن والده قال له جملة غيرت في حياته كثيرا.. وهي "عمرك ما هتبقى راجل غير لما تصرف على نفسك"، متابعا: "كنت في سن الـ 12 ووالدي قاللي الجملة دي.
وأضاف والد إبراهيم خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، إبراهيم مطيع وبيسمع الكلام، معقبا: "إبراهيم بيعرف ينقي أصحابه..وكلهم جايبين ما فوق 98%".
واسترسل: مبدخلش في حياته..بس أنا شايف إبراهيم ماشي صح.
وفيما يخص اختيار الأصدقاء، أوضح إبراهيم: الاختلاط والتعامل بيبين الحلو والوحش..معقبا: كنت بشتغل طوال فترة الصيف وبذاكر في الشتاء.
وأكمل: أنا محدش أجبرني على أني اشتغل ونزلت اشتغلت بناء على رغبتي، متابعا: من صغري كنت بوقع فلوس بس مفيش مرة والدي زعق ليا على الفلوس دي.
وأضاف والد إبراهيم خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، إبراهيم مطيع وبيسمع الكلام، معقبا: "إبراهيم بيعرف ينقي أصحابه..وكلهم جايبين ما فوق 98%".
واسترسل: مبدخلش في حياته..بس أنا شايف إبراهيم ماشي صح.
وفيما يخص اختيار الأصدقاء، أوضح إبراهيم: الاختلاط والتعامل بيبين الحلو والوحش..معقبا: كنت بشتغل طوال فترة الصيف وبذاكر في الشتاء.
وأكمل: أنا محدش أجبرني على أني اشتغل ونزلت اشتغلت بناء على رغبتي، متابعا: من صغري كنت بوقع فلوس بس مفيش مرة والدي زعق ليا على الفلوس دي.