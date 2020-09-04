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توك شو

جملة واحدة غيرت حياة إبراهيم "طالب الفريسكا".. تعرف عليها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:30 م
إبراهيم عبدالناصر،
إبراهيم عبدالناصر، الطالب بائع الفريسكا
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اسراء صبري
قال إبراهيم عبدالناصر، الطالب بائع الفريسكا، إن والده قال له جملة غيرت في حياته كثيرا.. وهي "عمرك ما هتبقى راجل غير لما تصرف على نفسك"، متابعا: "كنت في سن الـ 12 ووالدي قاللي الجملة دي.

وأضاف والد إبراهيم خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، إبراهيم مطيع وبيسمع الكلام، معقبا: "إبراهيم بيعرف ينقي أصحابه..وكلهم جايبين ما فوق 98%".

واسترسل: مبدخلش في حياته..بس أنا شايف إبراهيم ماشي صح.

وفيما يخص اختيار الأصدقاء، أوضح إبراهيم: الاختلاط والتعامل بيبين الحلو والوحش..معقبا: كنت بشتغل طوال فترة الصيف وبذاكر في الشتاء.

وأكمل: أنا محدش أجبرني على أني اشتغل ونزلت اشتغلت بناء على رغبتي، متابعا: من صغري كنت بوقع فلوس بس مفيش مرة والدي زعق ليا على الفلوس دي.


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