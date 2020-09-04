والد بائع الفريسكا: قانون الصعايدة هو العمل منذ الصغر .. فيديو

قال عبدالناصر، والد الطالب إبراهيم بائع الفريسكا، إن قانون الصعايدة معروف، وهو الكفاح والعمل، معقبا: أول ما يبقى عنده 7 أو 8 سنين لازم يشتغل.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، لازم يشتغل من الصغر عشان يعرف نجيب الجنيه.. ولما يكبر يعرف يحافظ عليه".
واسترسل: من أول ما بيشوف الدنيا بيتعلم أزاي يكون راجل..عشان يحافظ على شغله ونجاحه، معقبا: هناك ملايين أحسن من إبراهيم بس هو السبب في أنهم يتشافوا.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، لازم يشتغل من الصغر عشان يعرف نجيب الجنيه.. ولما يكبر يعرف يحافظ عليه".
واسترسل: من أول ما بيشوف الدنيا بيتعلم أزاي يكون راجل..عشان يحافظ على شغله ونجاحه، معقبا: هناك ملايين أحسن من إبراهيم بس هو السبب في أنهم يتشافوا.