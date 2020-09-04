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توك شو

والد بائع الفريسكا: قانون الصعايدة هو العمل منذ الصغر .. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:24 م
عبدالناصر، والد الطالب
عبدالناصر، والد الطالب إبراهيم بائع الفريسكا
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اسراء صبري
قال عبدالناصر، والد الطالب إبراهيم بائع الفريسكا، إن قانون الصعايدة معروف، وهو الكفاح والعمل، معقبا: أول ما يبقى عنده 7 أو 8 سنين لازم يشتغل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، لازم يشتغل من الصغر عشان يعرف نجيب الجنيه.. ولما يكبر يعرف يحافظ عليه".

واسترسل: من أول ما بيشوف الدنيا بيتعلم أزاي يكون راجل..عشان يحافظ على شغله ونجاحه، معقبا: هناك ملايين أحسن من إبراهيم بس هو السبب في أنهم يتشافوا.

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