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رياضة

الأهلي ووادي دجلة .. شوط أول من جانب واحد.. قفشة يفشل ومراون محسن مين قده

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:59 م
الأهلي ووادي دجلة
الأهلي ووادي دجلة
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محمد سمير
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 42 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز، من رأسية جيدة عبر عرضية من جيرالدو.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث النصف الساعة الأولى في المواجهة التي تجمع بين الأهلي ووادي دجلة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من لاعبي الأهلي حيث شهدت الدقيقة الثانية الفرصة الأولى من عرضية رائعة من أحمد الشيخ لمروان محسن داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في منتصف المرمى وتصدى لها عبد المنصف.

وسيطر لاعبو الأهلي على أحداث المباراة وأضاع لاعبيه فرصة الهدف الأول فى الدقيقة 6 بعد عرضية من احمد الشيخ اضاعها جيرالدو بطريقة غريبة أمام مرمي دجلة الخالي من حارس مرماه .

وأهدر لاعبو وادي دجلة فرصة احراز الهدف الاول فى الدقيقة 9 بعد انفراد محمد رضا بمرمي محمد الشناوي الذي تصدي لها ببراعة عالية .

وواصل دجلة هجومه المفاجئ على الأهلي و طالب لاعبيه بركلة جزاء فى الدقيقة 18 بعد تمريرة لمروان حمدي أمام المرمى قابلها رامي ربيعة بكتف قانوني و لكن ،حكم المباراة رفض اللجوء للفار مؤكدا أنه  لا توجد ركلة جزاء.

وسيطر لاعبو دجلة على المباراة دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي وسط انكماش دفاعي غريب من لاعبي النادي الأهلي .

وشهدت الدقيقة 32 فرصة التقدم للأهلي بعد عرضية نموذجية من محمد هاني سددها مروان محسن رأسية رائعة ولكن تصدى لها محمد عبد المنصف ببراعة شديدة .

وعاد لاعب الأهلي لامتلاك زمام الأمور مرة أخرى بسيطرة على الكرة ولكن دون خطورة تذكر على مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمي دجلة بسبب البسالة الدفاعية التي تحطم عليها جميع هجمات لاعبي المارد الأحمر .

واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة ركلة جزاء فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء بعد ارتطام الكرة فى يد مروان حمدي لاعب دجلة .

وأضاع محمد قفشة ركلة الجزاء بعد تصدي رائع من محمد عبد المنصف حارس دجلة ليحافظ علي نظافة شباكه وحرم الأهلي من الهدف الأول 

وأحرز مروان محسن الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 42 برأسية رائعة بعد عرضية من جيرالدو .

وأهدر رامي ربيعة فرصة احراز الهدف الثاني بعد عرضية من احمد الشيخ سددها براسه الي خارج المرمي فى الدقيقة 46 .


ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.
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