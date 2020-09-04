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خبير اقتصادى: الجنيه المصري يزداد يوما بعد يوم بفضل برنامج الإصلاح

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:07 م
عملة مصرية
عملة مصرية
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عبد الخالق صلاح
قال الخبير الاقتصادى، كريم عبد العزيز، إن الجنيه المصرى بات يزداد يوما بعد يوم فى ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية فى الفترة السابقة.

أضاف عبد العزيز، فى حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن أصعب قرار اتخذته الدولة المصرية مؤخرا هو قرار تعويم الجنيه المصرى، مبينا: "الاقتصاد هو المرآة التي ينعكس فيها أداء السياسة، وحجم المشروعات التى قامت بها الدولة المصرية فى البنية التحتية كبير جدا خلال الـ 5 سنوات الماضية".

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن مصر أصبحت مكانا أكثر أمانا وهذا الأمر سيدخلها فى شريحة أعلى للاستثمار عن الموجودة بها الآن، متابعا: "هذا الأمر فرصة جيدة لإيجاد العملة الصعبة".

وأشار الخبير الاقتصادى كريم عبد العزيز، أزمة كورونا جعلت هناك دولا "تجوع" وأخرى عانت بشكل كامل، ولكن الدولة المصرية وقفت صادمة أمام تلك الأزمة الطاحنة وذلك بفضل التجربة المصرية فى إدارة أزمة كورونا التى يجب أن تدرس فى جميع الأحوال.
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