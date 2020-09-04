AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي تشارك في فيلم تونسي.. تفاصيل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
تشارك النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، كـ"ضيف شرف"، في الفيلم الجديد، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية .

ويعرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" لأول مرة عالميًا، في قسم آفاق، في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، المقامة هذه الأيام؛ يُعلن مهرجان الجونة أن عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون في الدورة الرابعة للمهرجان.
 
المخرجة كوثر، شاركت بمشروعها في مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز المشروع آنذاك بجائزة تُقدر قيمتها بـ10 آلاف دولار أمريكي مُقدمة من شركة بي لينك برودكشنز. 

وعلى مدار الثلاث سنوات السابقة، حوَّل المشاركون في منصة الجونة السينمائية، مشاريعهم، إلى أفلام مميزة، فازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عالمية مرموقة، ثم توجوا تلك النجاحات بالمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، كما سيحدث هذا العام. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب تقديم المشاريع في مرحلة التطوير لمنطلق الجونة السينمائي

بعد دعمه من منصة الجونة.. فيلم 200 متر يصل أيام فينيسيا

"الرجل الذي باع جلده" ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي 2020

١٦ فيلمًا دوليًا في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائى يعرض 16 فيلما عالميا بالدورة الرابعة.. وانتشال التميمى: ملتزمون بعرض أعمال العام المهمة من جميع أنحاء العالم.. وأمير رمسيس: الوباء يشكل تحديات للممارسات الحياتية

مهرجان الجونة السينمائي يعلن المشاريع المشاركة في الدورة الرابعة

ترشيحاتنا

جماعة الإخوان باعت 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين للمخابرات التركية| تفاصيل

سيدة لـ السيسي: أنا عيانة والرئيس يرد: احنا عنينا ليكي ..فيديو

عبد الله السعيد ينشر صورة له مع زوجته.. شاهد

الـ VAR والحكم يتعاطفان مع الأهلي ويلغيان هدف التعادل لوادي دجلة

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

مين يقدر على الأهلي.. يهزم دجلة بثنائية ويوسع الفارق مع الوصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أنيق .. ريا أبى راشد بإطلالة تكشف رشاقتها .. شاهد

بـ الأحمر الناري.. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة جذابة.. شاهد

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها