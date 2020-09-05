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مرأة

للبشرة الحساسة.. ماسك الحليب والعسل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تعانى اغلب الفتيات اصحاب البشرة الحساسة من بروز الحبوب فى الوجه وعدم التأقلم على انواع الكريمات ومستحضرات التجميل التى تزيد من تهيج البشرة .

وقدمت الطبيبة الصيلانية ، آية صقر، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، طريقة عمل ماسك الحليب والعسل لأصحاب البشرة الحساسة؛ لترطيب البشرة، وتنقيتها من الشوائب والتهيج والاحمرار.


-امزجي ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم مع ملعقة كبيرة من العسل.
-أتركي الماسك على بشرتكِ لمدة ربع ساعة
- ثم أشطفي الوجه بالماء الدافئ يليه الماء البارد وجففي برفق
- ومن ثم ضعي طبقة غنية من الكريم المرطب
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