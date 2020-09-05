للبشرة الحساسة.. ماسك الحليب والعسل

تعانى اغلب الفتيات اصحاب

من بروز الحبوب فى الوجه وعدم التأقلم على انواع الكريمات ومستحضرات التجميل التى تزيد من تهيج البشرة .





وقدمت الطبيبة الصيلانية ، آية صقر، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، طريقة عمل ماسك الحليب والعسل لأصحاب البشرة الحساسة؛ لترطيب البشرة، وتنقيتها من الشوائب والتهيج والاحمرار.









-امزجي ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم مع ملعقة كبيرة من العسل.

-أتركي الماسك على بشرتكِ لمدة ربع ساعة

- ثم أشطفي الوجه بالماء الدافئ يليه الماء البارد وجففي برفق