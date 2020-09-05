للبشرة الحساسة.. ماسك الحليب والعسل

تعانى اغلب الفتيات اصحاب البشرة الحساسة من بروز الحبوب فى الوجه وعدم التأقلم على انواع الكريمات ومستحضرات التجميل التى تزيد من تهيج البشرة .
وقدمت الطبيبة الصيلانية ، آية صقر، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، طريقة عمل ماسك الحليب والعسل
لأصحاب البشرة الحساسة؛ لترطيب البشرة، وتنقيتها من الشوائب والتهيج والاحمرار.
-امزجي ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم مع ملعقة كبيرة من العسل.
-أتركي الماسك على بشرتكِ لمدة ربع ساعة
- ثم أشطفي الوجه بالماء الدافئ يليه الماء البارد وجففي برفق
- ومن ثم ضعي طبقة غنية من الكريم المرطب