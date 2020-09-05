محمد عبدالواحد: جهاد جريشة ظلمنا والأهلي لا يستحق المساعدة من ‏الحكام

قال محمد عبدالواحد، مدرب عام فريق نادي وادي دجلة، أن فريقه تعرض ‏لظلم كبير خلال مواجهة الأهلي التي أداها الحكم جهاد جريشة.‏





وأضاف عبدالواحد في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"المدير الفني لدجلة اندهش من ادارة جهاد ‏جريشة للمباراة وأكد لي أن الأمور تُدار بصعوبة في مصر".‏





وواصل:" شعرنا بتربص من جهاد جريشة فاتخذ قرار ركلة جزاء ‏للأهلي في ثانية في الوقت الذي رفض العودة للفار في لقطة دفع رامي ‏ربيعة لمروان حمدي ووجود شك في ركلة جزاء".‏



