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رياضة

محمد عبدالواحد: جهاد جريشة ظلمنا والأهلي لا يستحق المساعدة من ‏الحكام

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال محمد عبدالواحد، مدرب عام فريق نادي وادي دجلة، أن فريقه تعرض ‏لظلم كبير خلال مواجهة الأهلي التي أداها الحكم جهاد جريشة.‏

وأضاف عبدالواحد في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"المدير الفني لدجلة اندهش من ادارة جهاد ‏جريشة للمباراة وأكد لي أن الأمور تُدار بصعوبة في مصر".‏

وواصل:" شعرنا بتربص من جهاد جريشة فاتخذ قرار ركلة جزاء ‏للأهلي في ثانية في الوقت الذي رفض العودة للفار في لقطة دفع رامي ‏ربيعة لمروان حمدي ووجود شك في ركلة جزاء".‏

وأنهى تصريحاته:"الأهلي لا يحتاج المساندة على الاطلاق، وهدفنا في ‏شباكه صحيح 100% وتعرضنا لظلم كبير من جهاد جريشة".‏
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