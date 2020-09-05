طارق شوقي: اعتمدنا امتحانات act بدلا من نظام السات.. فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية مختلف حيث أنه لا يحتوى على منهج أو أسلوب موحد.





وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة ""MBC مصر"،:" لدينا تحفظات كثيرة على النظام الأمريكي وأوقفنا الحصول على تراخيص فصول جديدة بالنظام الأمريكي".





وأردف:" أما النظام الإنجليزي فإن وراءه مؤسسات كبيرة مناهجها موحدة ونظمها متقدمة، وبالتالي فإنه أصعب من النظام الأمريكي لأنه محكم وبالتالي فإننا لن نسمع عن تسريب الامتحانات على غرار ما حدث في أزمة تسريب امتحان الـsat".





ونوه إلى أن الإعتماد في مصر كان فقط على السات، وبعد استشعارنا خطورة الإعتماد على جهة واحدة قررنا اعتماد الـ ـact، حيث أنه مناسب لنا لأنه إلكتروني وليس ورقيًا، وهو معادل للـ sat، ويقيس نفس المهارات".