مختلفين بنسبة 70%.. ابنة مروة عبد المنعم تتحدث عن علاقتها بوالدتها.. فيديو

قالت حور حسام، ابنة الفنانة مروة عبد المنعم، إن سبب اختلافها مع والدتها في فيديوهات التيك توك، قائلة: في فيديوهات مبيعجبنيش أفكار ماما فيها.



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، في البداية أنا مكنش عندي متابعين وكنت بعمل الفيديوهات لنفسي..ولما كورونا جت اتعلمت وبقت تعمل معايا الفيديوهات".





وأضافت أنها بتحب تمثيل والدتها متابعة: أحيانا تعجبنى شخصيتها ولكنها مبدعة في المنزل سواء في ديكور المنزل أو في الأكل.



وأكملت: بنختلف أنا وماما بنسبة 70% ، مشيرة إلى أن أحلى الأكلات التى تقدمها والدتها هي الفراخ بالكارى.