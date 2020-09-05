AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مختلفين بنسبة 70%.. ابنة مروة عبد المنعم تتحدث عن علاقتها بوالدتها.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
حور حسام، ابنة الفنانة
حور حسام، ابنة الفنانة مروة عبد المنعم
Advertisements
اسراء صبري
قالت حور حسام، ابنة الفنانة مروة عبد المنعم، إن سبب اختلافها مع والدتها في فيديوهات التيك توك، قائلة: في فيديوهات مبيعجبنيش أفكار ماما فيها.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، في البداية أنا مكنش عندي متابعين وكنت بعمل الفيديوهات لنفسي..ولما كورونا جت اتعلمت وبقت تعمل معايا الفيديوهات".

وأضافت أنها بتحب تمثيل والدتها متابعة: أحيانا تعجبنى شخصيتها ولكنها مبدعة في المنزل سواء في ديكور المنزل أو في الأكل.

وأكملت: بنختلف أنا وماما بنسبة 70% ، مشيرة إلى أن أحلى الأكلات التى تقدمها والدتها هي الفراخ بالكارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتعلموا.. أجنبية تخطف قلب حماتها المصرية وتقبلها على الهواء

كريستينا نجمة التيك توك تقدم نشيد بلادي على الهواء.. وتؤكد: عمرو دياب هو نمبر وان

بسبب فيديوهات TikTok.. خناقة بين مروة عبد المنعم وابنتها

مقابل 2000 جنيه.. زمردة بنت شيري هانم: قلت لأمي انزلي دلوقتي وجبت راجل في شقتنا

ابنة شويكار: أمي كانت تشعر بقرب الخاتمة وقالت أنا رايحة المستشفى ومش راجعة

شجار وخناقات.. مروة عبدالمنعم تروي تفاصيل فيديوهات التيك توك مع ابنتها..فيديو

ترشيحاتنا

بعد الزج باسمه في أزمة الكؤوس الضائعة.. أحمد حسن: شوبير افتقد المهنية في تناول القضية

حكم المسح على الشراب المقطوع.. الأزهر يجيب.. فيديو

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

سيد عبد الحفيظ يرد على "قفا" مرتضى منصور بـ "لفظ مهين".. فيديو

حما حسني عبد ربه يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية.. فيديو

السيدة الأولى لـ غينيا.. جدل بسبب زواج النجمين الأفريقيين Grand P وEUDOXIE YAO .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات بلا شرطة.. كورونا يضرب صفوف الضباط في بريطانيا | صور

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف