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محافظات

طوارئ بالوادي الجديد لزيادة بؤر الإصابات بمرض الجلد العقدي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الطب البيطرى  بالوادي الجديد،عن رفع حالة الطواريء بمراكز المحافظة الخمس وذلك بعد زيادة  بؤر الاصابه بمرض الجلد العقدي، حيث سجلت  المديرية  147 إصابة بين الأبقار بمرض الجلد العقدى فى مركزين فقط بالمحافظة.

 وأكد الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، أن المديرية سجلت 145 إصابة فى قريتى النهضة واللواء صبيح بمركز الفرافرة وحالتين فى قرية القصر بمركز الداخلة.
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أضاف عوض ، أن المديرية حصنت 6346 رأس ماشية ضد المرض من إجمالى 8000 رأس جرى حصرها، بواقع 79.3 % من إجمالى رؤوس الماشية بالمحافظة.

أشار ناجي، إلى أن المديرية فرضت حظرًا على دخول الماشية على المنافذ الحدودية ومداخل الوادى الجديد، مع استمرار التحصينات ضد المرض على مستوى مراكز المحافظة الخمسة خاصة فى مركزى الفرافرة والداخلة.

وكانت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، قررت إغلاق سوق الكفاح بالفرافرة، وإخطار جميع الجهات المعنية الأمن - الوحدات المحلية-الصحة – الزراعة، وجارى رش الحيوانات والحظائر، خاصة وأن الناموس هو الناقل للمرض الذى تعانى منه الماشية هذه الأيام.

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