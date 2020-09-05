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حوادث

إصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:40 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أصيب ١٧ عاملا بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى الكيلو ٦٠ اتجاه العلمين بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي باستقبال ١٧ عاملًا مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل عمال بنطاق المركز.



وأفادت مصادر أمنية، أن المصابين هم "محمد محمود مهدى ٣٩ سنة، معوض محمد عبد العاطى ٣٠ سنة، عاشور رجب عبد المنعم ٣٠ سنة، محمد ربيع حسن ١٦ سنة، عبد الحليم شعبان عبد الحليم ٣٦ سنة، الشحات عيد سالم ٢٣ سنة، عبد المنعم عبد الحليم عبد الرحمن ٥٢ سنة، محمد راتب عبد العزيز ٣٠ سنة، محمد فرج عبد الحميد ٣٥ سنة، محمود عبد الجواد عبد الهادى ٣٥ سنة صبرى ناجى عبد المعطى ٤٨ سنة، أحمد محمود ٣٠ سنة، منصور شمس الدين سلماوى ٤٥ سنة، طلعت عبد الستار ابراهيم ٤٥ سنة، عبد الغفار عبد الباسط لبيب ٥٠ سنة، سعيد عبد الرحمن رواش ٦٠ سنة عادل امام عبد السلام ٣٥ سنة".


ويتم عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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