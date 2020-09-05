تشديد إجراءات مواجهة كورونا بشمال سيناء



وأعلنت مديري الصحة بالمحافظة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس، منذ عدة أيام حيث تماثل للشفاء، حالات أمس بمستشفى العريش العام.



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