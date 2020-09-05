تشديد إجراءات مواجهة كورونا بشمال سيناء

استمرت محافظة شمال سيناء، فى تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد واحتمال ظهور موجة ثانية خلال الفترة القادمة.
وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ضرورة تنفيذ الإجراءات المتمثلة في عدم السماح للمواطنين بدخول جميع المنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامات، ووضع لوحات إرشادية فى أماكن ظاهرة بذات المضمون، والحفاظ دائمًا على التباعد الاجتماعى بين المواطنين داخل تلك المنشآت.
كما أعطى المحافظ توجيهاته لرؤساء، مجالس المدن والمصالح الحكومية، بالتنبيه على جميع الموظفين داخل الدواوين الحكومية بارتداء الكمامات طول ساعات العمل الرسمية، والاستمرار فى عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية.
وأشار إلى جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لما تم رصده من احتمالية حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد وتزايد أعداد المصابين مرة أخرى، مطالبا جميع الجهات المعنية بالتشدد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة القادمة.
وأعلنت مديري الصحة بالمحافظة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس، منذ عدة أيام حيث تماثل للشفاء، حالات أمس بمستشفى العريش العام.