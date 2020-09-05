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مرأة

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
أيسل خالد ملكة جمال
أيسل خالد ملكة جمال مصر
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هاجر هانئ
حرص مصمم الأزياء سامو هجرس على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصور من حفل زفاف آيسل خالد ملكة جمال مصر لعام 2017.


تألقت ملكة جمال مصر في الصور بإطلالات مميزة وساحرة من توقيع سامو هجرس، حيث خطفت الأنظار بفستان رائع ذي ذيل طويل واتسم التصميم بالقماش المزين بنقوشات الورد الناعمة.


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بينما كانت إطلالتها الثانية بسيطة على عكس الإطلالة الأولى، ولكنها تميزت بأنها متناسقة معها وكشفت عن جمالها.


أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت آيسل خالد على تسريحات شعر من ألفريد ومينا، ووضع لها خبير التجميل عبد الله الرفاعي مكياجا جذابا ومتناسقا مع إطلالاتها.
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها
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