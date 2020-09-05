بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

حرص مصمم الأزياء سامو هجرس على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصور من حفل زفاف آيسل خالد ملكة جمال مصر لعام 2017.









تألقت ملكة جمال مصر في الصور بإطلالات مميزة وساحرة من توقيع سامو هجرس، حيث خطفت الأنظار بفستان رائع ذي ذيل طويل واتسم التصميم بالقماش المزين بنقوشات الورد الناعمة.









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بينما كانت إطلالتها الثانية بسيطة على عكس الإطلالة الأولى، ولكنها تميزت بأنها متناسقة معها وكشفت عن جمالها.







