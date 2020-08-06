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فن

دوللي شاهين عضو لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر 2020

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:54 ص
دوللى شاهين
دوللى شاهين
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أحمد إبراهيم
وقع اختيار إدارة مسابقة ملكة جمال مصر - MISS EGYPT 2020 برئاسة د. آمال رزق، على النجمة اللبنانية دوللي شاهين للمشاركة كعضو في لجنة تحكيم المسابقة هذا العام. 

وكشف محمد علي، المستشار الإعلامي للمسابقة، عن أن كاستينج المسابقة سينطلق هذا العام يومي 9 و10 أغسطس الجاري، وذلك داخل فندق الماسة بمدينة نصر. 

يذكر أن مسابقة MISS EGYPT 2019 التي انطلقت العام الماضي شارك في لجنة التحكيم كلًا من دكتورة آمال رزق، والفنانة هنادي مهنى، والفنان فراس سعيد، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادى. 

وأقيم الحفل النهائي بمسرح فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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