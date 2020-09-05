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توك شو

تقوية العضلات.. تمارين رياضية سهلة وبسيطة.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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فرح علاء الخولي
قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين لتقوية عضلات الجسم باستخدام أدوات رياضية مساعدة.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج، "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد" اليوم السبت، أن التمارين يفضل أن تكون بمساحة واسعة.

وأكد أن الانحرافات القومية تخص كل جسم على حدة، ومختلفة من جسم إلى آخر، ومن المهم أن تكون العضلات متوازنة، منوهًا إلى أن الانحرافات القوامية تحدث عند وجود عضلة صغرى والمقابلة لها كبيرة مثلًا.

وأوضح أننا سنحاول الانتظام على بعض التمارين الخاصة بـ الانحرافات القوامية فى منطقة الظهر للتخلص منها.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدّمها.

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