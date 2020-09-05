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أخبار العالم

للخلاص من أردوغان.. مرشح الرئاسة التركية السابق محرم إنجه يطلق حزبا سياسيا جديدا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:34 ص
مرشح الرئاسة التركية
مرشح الرئاسة التركية السابق محرم إنجه
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سمر صالح
أطلق المرشح الرئاسي السابق عن المعارضة التركية "محرم إنجه"، حزبا سياسيا جديدا تحت مسمى "حركة الوطن"، متعهدا بإيجاد طريق لخلاص البلاد مما وصفه بـ"حكم الرجل الواحد" في إشارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إنجه لأنصاره في بلدة سيفاس بأنطاليا "ليس محكوما على تركيا أن تُحكم من جانب أحزاب الرجل الواحد. نريد أن نرى الضوء في نهاية النفق، وتحقيق مستقبل أفضل لنا".

وخسر إنجه انتخابات 2018 بحصوله على أكثر من 30 في المئة من أصوات الناخبين مقابل حصول أردوغان على أكثر من 52 في المئة.

وكان إنجه آنذاك مرشح حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، الذي انشق عنه في ما بعد قائلا إنه حاد على مبادئه التي تأسس من أجلها.

وبعد خسارته انتخابات 2018 تنامى الانقسام بين رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو وإنجه، حيث اقترح الأخير على كليجدار أوغلو عقد مؤتمر مبكر لتنصيبه رئيسا للحزب.

واختار الحزب العلماني إنجه مرشحا رئاسيا في مسعى لوضع نهاية لحكم حزب العدالة والتنمية وأردوغان الممتد منذ 16 عاما.

وكان ذلك على أمل عجز أردوغان عن الحصول على نسبة 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، وتحول الناخبين الذين منحوا أصواتهم لأحزاب معارضة أخرى إلى إنجه في الجولة الثانية الحاسمة.

ويأتي إعلان المرشح الرئاسي السابق في وقت تشهد فيه الخارطة السياسية إعادة هيكلة عنوانها الانشقاقات التي ضربت عددا من الأحزاب بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
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