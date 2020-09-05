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صرف دعم استثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي..يتصدر نشرة صباح البلد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
الصحف
الصحف
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد"  الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت ، ومنها:

أخبار اليوم
ملف للصحفي احمد حمدي تحت عنوان.."التعديات على أراضي مصر عدوان على الأمن القومي"

الأهرام
القباج : صرف دعم استثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي لمواجهة تداعيات كورونا

الشروق
الإفتاء: بناء المساجد على الأراضي المغتصبة حرام شرعا

مصراوي
مصر للطيران تسير 44 رحلة دولية اليوم لنقل 4800 راكب

صدى البلد
وزير التعليم: نسعى لإعداد نسخة مصرية من امتحان الـSAT لإنقاذ طلال البلومة

اليوم السابع
تنسيق 2020 اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية

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