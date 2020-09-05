صرف دعم استثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي..يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت ، ومنها:





أخبار اليوم

ملف للصحفي احمد حمدي تحت عنوان.."التعديات على أراضي مصر عدوان على الأمن القومي"





الأهرام

القباج : صرف دعم استثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي لمواجهة تداعيات كورونا





الشروق

الإفتاء: بناء المساجد على الأراضي المغتصبة حرام شرعا





مصراوي

مصر للطيران تسير 44 رحلة دولية اليوم لنقل 4800 راكب





صدى البلد

وزير التعليم: نسعى لإعداد نسخة مصرية من امتحان الـSAT لإنقاذ طلال البلومة





اليوم السابع

تنسيق 2020 اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية



