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محافظات

رئيس شركة مياه القناة يكشف تفاصيل التسجيل الإلكتروني للاستهلاك

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أكد المهندس عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناه بأنه تقرر البدء فى استخدام برنامج الكترونى لتسجيل قراءة عداد المياه  فى الفترة من الاول  وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، من خلال تطبيق الكترونى  على الهاتف المحمول.

وأكد استمرار فريق التوعية بالشركة فى القيام بدوره فى التواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع بنطاق محافظات القناة والقيام بحملات التوعية لجميع الخدمات التكنولوجية المقدمة للجماهير اضافة للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه.

ودعت شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى المواطنين لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق "قراءتى".

ودشنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.

وأشارت أن التطبيق يتيح للمواطن اضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل بمحافظات القناة الثلاثة ( الإسماعيلية – بورسعيد -السويس) .

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد :
للحصول على التطبيق اضغط هنا 

ولأنظمة IOS اضغط هنا 

رئيس شركة مياه القناة يكشف تفاصيل التسجيل الإلكتروني للاستهلاك
رئيس شركة مياه القناة يكشف تفاصيل التسجيل الإلكتروني للاستهلاك
رئيس شركة مياه القناة يكشف تفاصيل التسجيل الإلكتروني للاستهلاك
رئيس شركة مياه القناة يكشف تفاصيل التسجيل الإلكتروني للاستهلاك
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