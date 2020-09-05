إصابة ١٢شخصا فى انقلاب ميكروباص أمام قرية المحروسة بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- الأقصر الصحراوى، أمام قرية المحروسة ، عن إصابة ١٢ شخصا .





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا-الأقصر الصحراوى الغربى، أمام قرية المحروسة.





نتج عن الحادث إصابة ١٢ شخص، جارى التعرف على هوياتهم و نوعية إصاباتهم.





ودفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق قنا، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.





تحرر محضر بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





اقرأ أيضًا :

رئيس جامعة جنوب الوادى: المستشفيات الجامعية استقبلت 43904 مواطنين خلال 4 أشهر





الكشف على ١٢٨٧ حالة خلال قافلة طبية لصحة قنا بقرية أبنود



