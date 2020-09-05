رئيس جامعة جنوب الوادى: المستشفيات الجامعية استقبلت 43904 مواطنين خلال 4 أشهر

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، أن الجامعة ستظل حاضنة مجتمعية لكل محافظات الصعيد الذى نعتز جميعًا بالانتماء إليه، مشيرًا إلى أن مستشفيات الجامعة بطواقهما الطبية والتمريضية والأجهزة المعاونة؛ تبذل جهدًا كبيرًا لتقديم خدمات طبية فائقة لأبناء الإقليم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بالاهتمام ببناء الإنسان، مؤكدًا أن الرعاية الطبية تعد إحدى أهم ركائز بناء الإنسان المصرى.





وقال إن مستشفيات قنا الجامعية، كانت تستقبل حالات الطوارئ من عموم محافظة قنا يومين فقط أسبوعيًا بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبعد تحويل مستشفى قنا العام لمستشفى عزل لحالات كورونا، قررت جامعة جنوب الوادى استقبال جميع حالات الطوارئ على مدار الأربع وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع لعموم محافظتى قنا والأقصر خدمة لأهالى جنوب مصر، ورغم أن هذا القرار أدى لزيادة الضغط على المستشفيات، إلا أنها نجحت في احتواء جميع الحالات.





وكشف غرباوى، عن نتائج الجهد المبذول من مستشفيات قنا الجامعية بالأرقام، مؤكدًا أن المستشفيات استقبلت خلال الفترة من 31 مايو 2020 حتى 31 أغسطس 2020،حوالى 43904 مواطنين ومواطنات للكشف والعلاج، وهذه الأعداد توزعت على المستشفيات المختلفة، وبلغ عدد حالات التنويم بمستشفى المعبر 2627 ومستشفى المرزوق 1439 ومستشفى الحرم 2458 حالة.





وأضاف غرباوى: "بينما بلغ عدد حالات الكشف الطبي وتقديم العلاج بمستشفى المعبر 14779 حالة، ومستشفى المرزوق 12046 حالة، ومستشفى الحرم 10558 حالة، بإجمالى من تم دخولهم للأقسام الداخلية بالمستشفيات الثلاث 6524 مريضا ومريضة، وإجمالى عدد من تم الكشف عليهم فى المستشفيات الثلاث وتلقى العلاج دون التنويم داخل الأقسام الداخلية 37383 مواطن ومواطنة، ليصل الإجمالى العام إلى 43904 مواطنين ومواطنات".





وأثنى رئيس جامعة جنوب الوادى، على جهود جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بقنا بداية من الطواقم الطبية والتمريضية ونهاية بالأجهزة المعاونة، مؤكدًا أن هذا الأداء المتميز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المخلصة من الجميع رغم جميع المعوقات مثل محدودية أعداد الطواقم وامتحانات السنوات النهائية بكلية الطب وامتحانات الدراسات العليا بالكلية وغيرها من المعوقات.





وأكد رئيس الجمعة، أن مستشفيات الجامعة سوف تواصل أداء رسالتها نحو المجتمع من أجل تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا في صعيد مصر.





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