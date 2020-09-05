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رياضة

شاهد.. الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم، السبت، «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.


ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود مساء الاثنين المقبل على استاد المكس.


وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي انتصاراته، في الفوز على وادي دجلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، في الجولة 24 من منافسات الدوري الممتاز.


سجل هدفي المباراة مروان محسن في الدقيقة 42، وحمدي فتحي من تسديدة قوية في الدقيقة 94، فيما أهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء في الشوط الأول.


وقدم الأهلي أداءً متميزًا في مواجهة الأمس وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة، نتيجة سوء التوفيق، ليرتفع رصيده إلى النقطة 65 ويحكم قبضته على القمة.

شاهد.. الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة حرس الحدود
شاهد.. الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة حرس الحدود
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