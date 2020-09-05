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أخبار البلد

تلقاها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات.. تعديل إجراءات الدخول لـ أبوظبي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 

وأوضح  هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلي تعديل إجراءات الدخول للعاصمة أبوظبي.

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب  التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن   لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة عدلت من إجراءات الدخول إليها ، حيث سيتمكن سكان وزوار الإمارة بدءا من اليوم السبت الدخول إليها عند إبراز نتيجة سلبية فحص PCR  أو فحص الليزر DPl  وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة ، ولا يتطلب فحص الليزر نتيجة مسبقة فحص PCR .

وإلزام اللجنة السكان والزوار إجراء فحص إضافي في اليوم السادس داخل الإمارة لمن امتدت مدة إقامتهم أو زيارتهم 6 أيام متواصلة فأكثر .

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