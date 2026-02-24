كشفت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بغيبوبة نقص السكر أثناء الصيام، وذلك في إطار منشوراتها الدورية لرفع الوعي الصحي وتثقيف المواطنين.

أعراض الإصابة بغيبوبة نقص السكر أثناء الصيام

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين الحرص على استشارة الطبيب فور الشعور بهذه الأعراض حفاظًا على صحتك.

وأوضحت أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

أعراض غيبوبة نقص السكر أثناء الصيام

