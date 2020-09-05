لمواجهة انتشار كورونا.. تطهير وتعقيم مركز تدريب الأفراد بشرطة النجدة بمطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير مركز تدريب الافراد بشرطة النجدة بالكيلو 3 ضمن خطة المدينة لاعمال التعقيم والتطهير للمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأكد عبد الرازق استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة الي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب.









واضاف ان ذلك ياتى لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجات الاستعداد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





واشار الي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا مع الموجة الثانية للفيروس وسيتم تكثيف نشر ووضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة الي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا .





وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات .