التين والزيتون في مطروح.. اعتماد مياه الأمطار للزراعة.. إنشاء أول قسم للزراعات الصحراوية على مستوى الجمهورية.. وخطة للوصول إلى العالمية بتصدير المحاصيل

الزراعة الصحراوية بمطروح فى الصدارة اعتمادا على مياه الأمطار

التين والزيتون.. أهم المحاصيل التى تعتمد على مياة الأمطار

إقبال كبير من طلاب مطروح على الالتحاق بأول قسم للزراعات الصحراوية على مستوى الجمهورية









تعتمد محافظة مطروح على مياه الأمطار لاستخدامها فى الزراعة خاصة مع اتساع مساحتها وعدم وصول مياه النيل اليها الا من خلال خط مياة الشرب الرئيسيى والتى تعتمد المحافظة على هذه المياه فى توفير احتياجات المواطنين للشرب.





وتعتمد المحافظة تعتمد على مياه الأمطار فى رى اكثر من 98% من اراضيها ويستثنى من ذلك الاراضى التى تقع على الحدود مع محافظة الاسكندرية والتى تصل اليها المياه عن طريقة ترعة الحمام، ومؤخرا قام مسئولو التعليم بمطروح العام الماضى باستحداث قسم الزراعات المطرية احد الاقسام والذى لاقى قبولا من الطلاب للالتحاق به.





ويعد الزيتون والتين والعنب ولبطيخ الصحراوى اهم الزراعات الصحراوية والتى تعتمد على مياة الامطار فالزيتون المطروحى يعد من أجود أنواع الزيتون الموجودة في الجمهورية، حيث يتم ترويجه وتسويقه بمحافظات الدلتا ومحافظات غرب مصر ويتم أيضا تصديره للخارج.





كما أن التين المطروحى من أجود أنواع التين الموجودة في الجمهورية ويبلغ إجمالى الإنتاج الكلى للتين في محافظة مطروح 150 ألف طن تقريبًا ويختلف الانتاج من موسم لاخر حسب نسبة سقوط الأمطار والتى كلما زادت زاد انتاج التين .





واوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لصدى البلد أنه من اسباب انشاء هذا القسم ان محافظة مطروح لها طبيعة خاصة لاتساع اراضيها الصالحة للزراعة وعدم وجود مصدر رى دائم بالاضافة الى تميز بعض الزراعات المطرية بها مثل الزيتون والتين الصحراوى والعنب والبطيخ مما دعى الى التفكير العام الماضى بفتح قسم جديد للزراعات المطرية .





واضاف ان هناك إقبال شديد من الطلاب علي الالتحاق بالمدرسة الزراعية عقب النجاح الباهر للدفعة الأولي بها العام الماضي والتى تم انشاءها بالتعاون بين تعليم مطروح ومركز التنمية المستدامة بالمحافظة.





واوضح ان هذا القسم يعد الأول علي مستوي الجمهورية لتلبية احتياجات مطروح في ذلك المجال بهدف تخريج كوادر تعمل على النهوض بالزراعات بمطروح وفق اسس علمية وتحقق التنمية على ارض المحافظة .





واشار إلى ان المحافظة تشهد حاليا فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مدرسة مطروح الثانوية الزراعية للزراعة المطرية، بمقر المركز البحثي بمركز التنمية المستدامة، لافتا إلى ان التدريب الصيفي يعمل على إرشاد الطلاب عمليا للأساليب الزراعية الحديثة الملائمة للتربة الصحراوية جيدة الخصوبة والتي تتسم بها اراضي محافظة مطروح وكيفية وقاية النبات من الامراض.





وأشاد وكيل الوزارة بالدور المؤثر الذي يقوم به المركز البحثي في تجهيز الفصول التعليمية للمدرسة الزراعية بمقر التنمية المستدامة لتوفير الأجواء الدراسية المناسبة للطلاب خاصة مع الإقبال الشديد هذا العام من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة .





واكد النيلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي المركز علي تحديد يوم الاثنين بعد القادم الموافق ١٤ سبتمبر الحالي موعدا نهائيا للمقابلة الشخصية الثانية لجميع الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الزراعية للزراعة المطرية وذلك بمقر مركز البحوث الصحراوية بطريق القصر.





واعلن عن بشرى لطلاب مطروح بانشاء فصل جديد هذا العام للمشغولات الصوفية البدوية اليدوية في ضوء الاستفادة من إمكانيات مركز التنمية المستدامة وتفعيلا لبرتوكول التعاون بين تعليم مطروح ومركز البحوث الصحراوية مع تفعيل الاستفادة من الكوادر التدريبية الفنية والمعدات والامكانيات المتميزة المتوافرة بالمركز.





واضاف أنه قريبًا سيتم الاعلان عبر صفحة المديرية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن شروط التقدم للالتحاق بفصل الصناعات الصوفية البدوية وذلك بعد وضع اللمسات النهائية للمناهج الدراسية الخاصة بذلك الفصل بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم الفني بالوزارة .