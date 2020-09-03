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محافظات

تستهدف 600 أسرة.. انطلاق القافلة التنموية لدعم القرى والتجمعات الصحراوية بمطروح

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:05 م
تستهدف 600 أسرة..
تستهدف 600 أسرة.. انطلاق القافلة التنموية لدعم القرى
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ايمن محمود
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات القافلة  التنموية الشاملة لجامعة الإسكندرية بالتعاون بين  محافظة مطروح  والمنطقة الغربية العسكرية وبنك الطعام المصرى وبنك الكساء المصرى لتقديم عدد من الخدمات المجتمعية لأهالى قرى مدن غرب مطروح وسيوة وذلك خلال الفترة من3 – 11 سبتمبر الجارى.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فوزى مقرر القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، إن القافلة تستهدف 2600 أسرة  منها 415 أسرة بقرى النجيلة و770 أسرة بقرى برانى و815 أسرة بقرى السلوم و600 أسرة بقرى سيوة، بالإضافة إلى 500 طالب داخل مدارس مدينة سيدى برانى.


تضم القافلة 2600 طرد غذائى، و2600 عباية حريمى ، و2600 مفروشات متنوعة ، و2600 شال حريمى ، و3100 تي شيرت عليها صورة اللاعب المصرى محمد صلاح ،و500 شنطة مدرسية وحذاء وبنطلون أطفال.

كما تشارك جامعة الإسكندرية بقوافل طبية منها قافلة طبية تشمل تخصصات ( أطفال – نساء – باطنة – جلدية ) بالإضافة إلى توزيع الدواء، وانشاء 6 خطوط مياه شرب، وتطوير وترميم  عدد من المدارس، وتوزيع ألبان أطفال، ومطهرات ومنظفات ، واستكمال بناء مسجد ، وذبح عجول ، وتسليم مقاعد للمدارس، بالإضافة إلى حملات توعية وإرشادات صحية.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجامعة الإسكندرية على دورها ودعمها المستمر لأهالى مطروح ومشاركتها بالعديد من الجهود المجتمعية خاصة الدفع بعدد من القوافل التنموية الشاملة للوصول إلى الأهالى فى اقصى القرى والتجمعات وتوفير خدمات عظيمة لهم توفر لهم حياة كريمة.
تستهدف 600 أسرة.. انطلاق القافلة التنموية لدعم القرى والتجمعات الصحراوية بمطروح
تستهدف 600 أسرة.. انطلاق القافلة التنموية لدعم القرى والتجمعات الصحراوية بمطروح
تستهدف 600 أسرة.. انطلاق القافلة التنموية لدعم القرى والتجمعات الصحراوية بمطروح
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